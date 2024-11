Notti di sangue in Abruzzo. Due morti e un ferito grave

Ancora sangue sulle strade d’Abruzzo. Ieri sera a Raiano, in via Tratturo, due uomini di circa 50 anni hanno perso la vita, uno residente a Castel di Ieri e un altro ad Acciano a causa di un terribile incidente frontale tra due auto, una Fiat Seicento e una Lancia Ypsilon. Secondo la ricostruzione la Seicento, dove viaggiavano le vittime circolava verso Raiano e l’altra vettura, che trasportava cinque giovani dai 17 ai 23 anni, in direzione Sulmona. A chiamare i soccorsi è stata una ragazza che passava nella zona. Sul posto sono arrivati tre mezzi del 118, i vigili del fuoco di Sulmona e i carabinieri. Nel corso dell’incidente sono rimaste ferite altre due persone, di cui una giovane 17enne in gravi condizioni, entrambi trasportati nell’ospedale di Sulmona. La procura della repubblica di Sulmona ha aperto un fascicolo