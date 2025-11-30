Frase del giorno

Ancora sangue sulle strade d'Abruzzo: tre le vittime

L'incidente sulla Fondovalle Sangro ha coinvolto due veicoli guidati entrambi da donne. Traffico deviato

Ancora sangue sulle strade d'Abruzzo: tre le vittime

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 652 Fondovalle Sangro nel territorio comunale di Atessa, in provincia di Chieti.

L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli. Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo le strade locali con indicazioni in loco.
   
Sul posto sono presenti le forze dell'ordine, il 118 e il personale Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.
   

