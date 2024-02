Anche a Pescara manifestazioni pro-Palestina davanti alla sede RAI

Dopo le proteste in tutto il mondo ed in Italia, anche a Pescara si è svolta una manifestazione a favore della Palestina. Gli organizzatori hanno scelto come luogo della protesta, così come hanno fatto i manifestanti in tante piazze italiane, davanti alla sede RAI in via De Amicis per esprimere vicinanza al martoriato popolo palestinese e per protestare contro lettura fatta dal servizio pubblico della crisi Israelo –palestinese decisamente troppo filo-israeliana.Tra i cartelloni esibiti spiccava quello con lo slogan che chiedeva laliberazione del 37enne palestinese Anan Yaeesh arrestato a L’Aquila, dove risiedeva, a seguito di una richiesta di estradizione avanzata da Israele. È stato anche diffuso un volantino in cui si fa riferimento alle dichiarazioni di alcuni artisti sul palco del TeatroAriston di Sanremo a favore dei palestinese. Il volantino fa anche riferimento al fazioso documento,con cui il DG della RAI Roberto Sergio esprimeva la vicinanza e la solidarietà al popolo d’Israele, che Mara Venier ha letto durante "Domenica In". Ma ciò che ha fatto indignare i manifestanti a Pescara ed in Italia è stato il commento della presentatrice "Sono le parole che ovviamente condividiamo tutti, del nostro Amministratore delegato Roberto Sergio"