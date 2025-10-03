“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Successo per la manifestazione per la Flotilla e in difesa della Palestina
Alcuni manifestanti hanno bloccato l’asse attrezzato ma non ci sono stati incidenti nonostante l’ottima partecipazione
Alcuni manifestanti hanno bloccato l’asse attrezzato, poco fa, procurando disagi al traffico dei pescaresi, ma la manifestazione in difesa della Global Sumud Flotilla e a supporto del popolo palestinese vittima di una tragedia ingiusta e sotto gli occhi del mondo e’ stata un successo. Tantissimi giovani, associazioni, studenti, cittadini, insegnanti, anche alcuni politici hanno partecipato al corteo pacifico organizzato dalla CGIL a livello nazionale. E la città di Pescara ha risposto con cori e bandiere inneggianti la pace, una partecipazione sentita per chiedere al Governo Nazionale maggiore serietà nell’affrontare questioni che hanno calpestato il diritto internazionale e, prima ancora, i diritti umani. Ovviamente ci sono polemiche legate ai disagi al traffico, ma nulla di più. Nessuna vetrina è stata rotta, nessuno ha ferito nessuno.