Successo per la manifestazione per la Flotilla e in difesa della Palestina

Alcuni manifestanti hanno bloccato l’asse attrezzato, poco fa, procurando disagi al traffico dei pescaresi, ma la manifestazione in difesa della Global Sumud Flotilla e a supporto del popolo palestinese vittima di una tragedia ingiusta e sotto gli occhi del mondo e’ stata un successo. Tantissimi giovani, associazioni, studenti, cittadini, insegnanti, anche alcuni politici hanno partecipato al corteo pacifico organizzato dalla CGIL a livello nazionale. E la città di Pescara ha risposto con cori e bandiere inneggianti la pace, una partecipazione sentita per chiedere al Governo Nazionale maggiore serietà nell’affrontare questioni che hanno calpestato il diritto internazionale e, prima ancora, i diritti umani. Ovviamente ci sono polemiche legate ai disagi al traffico, ma nulla di più. Nessuna vetrina è stata rotta, nessuno ha ferito nessuno.