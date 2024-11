Ambiente SpA attiva il nuovo servizio di segnalazione spoglie animali

Ambiente SpA annuncia l'attivazione di un nuovo servizio dedicato al recupero delle spoglie di animali d'affezione nelle aree pubbliche di Pescara e Città Sant'Angelo. Il servizio, accessibile tramite una piattaforma digitale dedicata, permette ai cittadini di segnalare tempestivamente la presenza di animali deceduti sulle strade cittadine. «Questo nuovo servizio rappresenta un importante passo avanti nella gestione del decoro urbano e nella tutela della salute pubblica», dichiara Ricardo Chiavaroli, Presidente di Ambiente SpA. «Abbiamo voluto creare un sistema efficiente che coniughi il rispetto per gli animali domestici che perdono la vita sulle nostre strade, con le esigenze di igiene e sicurezza della comunità». La piattaforma, raggiungibile all'indirizzo ambientespa.net/segnalazione-animali, include un modulo di segnalazione nel quale i cittadini possono inserire informazioni dettagliate sul ritrovamento e un database pubblico consultabile per monitorare le segnalazioni. È inoltre attivo il numero verde 800 624 622 per le segnalazioni telefoniche da Pescara e il numero verde 800 661 629 per quelle da Città Sant’Angelo.