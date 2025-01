Ambiente SPA cerca una nuova sede a Pescara

Ambiente SpA rende noto di aver pubblicato ufficialmente un “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON VINCOLANTE PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA O ACQUISTO DA ADIBIRE A SEDE DELLA SOCIETÀ AMBIENTE S.P.A” per valutare la possibilità di dotarsi di una nuova sede amministrativa a Pescara anche in attesa della creazione di una sede unica delle partecipate del Comune.Tutti i dettagli sono stati pubblicati sul sito istituzionale di AMBIENTE S.P.A. (https://ambientespa.net/), nella sezione Società Trasparente, al seguente link:

https://ambientespa.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/dati-ulteriori/avviso-pubblico-per-manifestazione-di-interesse-non-vincolante-per-la-ricerca-di-un-immobile-in-locazione-passiva-o-acquisto-da-adibire-a-sede-della-societa-ambiente-s-p-a.html

e nelle prossime ore anche sull’Albo Pretorio del Comune di Pescara.

La decisione, spiegano fonti dell’azienda, rientra in un contesto più generale di riorganizzazione delle proprie strutture (sedi, centri operativi, ecc.) più funzionali per i propri lavoratori e in generale per tutti i cittadini.

Le proposte possono pervenire fino al 04/03/2025

Le principali caratteristiche richieste riguardano beni immobili, con relative aree di pertinenza, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- ubicazione nel territorio del Comune di Pescara, preferibilmente nella zona di Pescara Sud – Pescara Ovest;

- i locali ad uso ufficio dovranno essere idonei ad accogliere almeno 35/40 postazioni di lavoro e a ricevere l’utenza;

- la superficie lorda complessiva richiesta dovrà essere di almeno 700 mq (disposti anche su due livelli all’interno dello stesso edificio), comprensivi di spazi comuni, una sala server, una sala riunioni e almeno due uffici di rappresentanza.