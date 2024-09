‘Furbetti del cartellino’. Quattro dipendenti condannati

Quattro dipendenti sono stati condannati per assenteismo. Nove, invece, le assoluzioni nell’ambito del medesimo procedimento penale contro i lavoratori della società in house Provincia e Ambiente accusati dello stesso reato. Il pm titolare dell’inchiesta, Andrea Papalia, aveva invece chiesto sette condanne e sei assoluzioni. In particolare, il tribunale collegiale di Pescara ha condannato quattro imputati, con pene che vanno da sette mesi e 20 giorni a otto mesi e 10 dieci giorni, solo per alcuni episodi a loro contestati dall’accusa. La pena e’ stata sospesa. Per i restanti fatti oggetto di imputazione i quattro sono stati invece assolti. Secondo l’accusa gli imputati “avrebbero ripetutamente attestato il falso omettendo di registrare, mediante l’apposito lettore marcatempo, i propri allontanamenti dalla sede di lavoro, non effettuati per lo svolgimento di attivita’ di servizio o comunque utilizzati per finalita’ ricreative e/o relazioni meramente personali, in periodi di tempo intermedi fra la registrazione dell’orario di ingresso e quello di uscita”. Ricordiamo che la società in questione è una partecipata al 100*100% del capitale sociale della Provincia di Pescara che ha sede al Palazzo dei Marmi in Piazza Italia e si occupa di verifiche agli impianti termici.