Altro ‘splash’ alle piscine Le Naiadi. La Procura mette sotto inchiesta la gara

Altro ‘splash’ alle Piscine LeNaiadi. La Procura di Pescara ha iscritto quattro persone sul registro degli indagati per turbativa d’asta in merito alla gara per la concessione ventennale dell’infrastruttura sportiva al confine tra Pescara e Montesilano. Secondo quanto si legge nell’informazione e nel decreto di sequestro “emerge con sufficiente nettezza che la gestione della Gara è stata caratterizzata da plurime violazioni della normativa di settore che anche alla luce della presentazione da parte della società aggiudicatrice di una falsa garanzia fideiussoria provvisoria in favore della stazione appaltante, inducono a ritenere, allo stato, che la Gara sia stato effettivamente turbata dagli indagati”. Sotto esame anche l’affidamento in via d’urgenza nonostante non fossero scaduti i termini della gara. Un bel problema, soprattutto per chi si è abbonato e per i numerosi sportivi frequentanti il complesso sportivo e che ora temono una nuova chiusura.