Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Chieti hanno individuato l'autore delle minacce di esplosione inviate a un istituto scolastico cittadino. A seguito della segnalazione pervenuta dalla Dirigenza della scuola, relativa alla ricezione di due e-mail dal contenuto minatorio, gli investigatori hanno immediatamente avviato un'attività di accertamento finalizzata all'individuazione del responsabile delle comunicazioni.

I messaggi, recapitati agli indirizzi di posta elettronica istituzionali, contenevano riferimenti alla presunta presenza di ordigni esplosivi presso diversi istituti scolastici della città, indicando anche una specifica data e ora per la loro esplosione. Gli approfondimenti investigativi, svolti dagli agenti della D.I.G.O.S. con la collaborazione degli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Abruzzo di Pescara, hanno consentito di individuare il soggetto che aveva materialmente inviato le comunicazioni: un minorenne.

Nel corso degli accertamenti, il ragazzo ha ammesso di aver creato e utilizzato l'account di posta elettronica per inviare i messaggi minatori. Gli esiti dell'attività, preventivamente comunicati all'Autorità Giudiziaria competente, sono stati tempestivamente rappresentati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. In ragione dell'età, il minore è risultato non imputabile.

L'attività svolta ha consentito di ricostruire la vicenda e di individuare l'autore materiale delle comunicazioni, il cui contenuto aveva determinato una situazione di comprensibile allarme nell'ambito della comunità scolastica. La Polizia di Stato richiama l'attenzione sulla gravità di simili condotte, anche quando poste in essere attraverso strumenti digitali e con finalità apparentemente dimostrative o goliardiche, considerato il potenziale impatto sulla sicurezza e sulla serenità della collettività.