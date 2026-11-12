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Allarme bomba nelle scuole di Pescara e della Provincia: verifiche negative

Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica conferma: nessun elemento di pericolo negli istituti

Allarme bomba nelle scuole di Pescara e della Provincia: verifiche negative

Nessun elemento di pericolo è stato rilevato negli istituti scolastici di Pescara e della provincia interessati dall'allarme bomba scattato questa mattina. È quanto emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Pescara Luigi Carnevale, convocata per esaminare la situazione dopo le segnalazioni che hanno coinvolto numerose scuole in tutta Italia.

Le operazioni di controllo sono state condotte dalle forze dell'ordine, con il supporto degli artificieri e delle unità cinofile antiesplosivo della Questura. Le ispezioni hanno dato esito negativo, consentendo così il rientro in classe degli studenti. Durante la mattinata, la Prefettura ha mantenuto contatti costanti con i sindaci e i dirigenti scolastici interessati, fornendo aggiornamenti sull'andamento delle verifiche.

Al termine della riunione, il Comitato ha confermato che non sussistono impedimenti alla ripresa delle attività didattiche negli istituti coinvolti. Resta attivo il monitoraggio delle forze dell'ordine per seguire gli sviluppi della vicenda e garantire la sicurezza nelle scuole.

La Prefettura ha inoltre richiamato l'importanza di mantenere un atteggiamento responsabile, evitando situazioni di allarme non giustificate, pur assicurando che ogni segnalazione continuerà a essere valutata con la massima attenzione.

Tags: Allarme bomba Scuole Pescara Verifiche Controlli

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