All'asta alcuni immobili del comune di Pescara

Avviso d’asta pubblica per la vendita di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Pescara. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/02/2026, a norma dell’art. 58 della Legge nr. 133 del 06/08/2008 e del vigente “Regolamento Comunale Alienazione dei beni del Patrimonio Immobiliare Comunale”, nonché della determinazione dirigenziale n. Reg. Gen. 1418 del 07/07/2026, si procederà mediante asta pubblica alla vendita, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, dei seguenti beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell’Amministrazione comunale, identificati secondo il numero di lotto:

Lotto n. 1

 Descrizione: Locale da rifinire e privo di impianti

 Ubicazione: Pescara, Via San Marco n. 392

 Dati catastali: Fg. 31, Part. 2925, Sub. 3, Categoria B/6, consistenza 1.010 mc, superficie catastale

418 mq, rendita catastale € 782,44

 Sottozona urbanistica: B3

 Disponibilità: Libero, stato attuale al grezzo.

 Prezzo a base d’asta: € 264.803,00

Lotto n. 2

 Descrizione: Locale commerciale di recente costruzione

 Ubicazione: Pescara, Via Monte Faito n. 7

 Dati catastali: Fg. 19, Part. 3776, Sub. 12, Categoria C/1, consistenza 55 mq, superficie catastale 65

mq, rendita catastale € 1.778,16

 Sottozona urbanistica: B3

 Disponibilità: Occupato con concessione scaduta.

 Prezzo a base d’asta: € 87.083,00

Lotto n. 3

 Descrizione: Nr. 2 terreni contigui ubicati in via Sacco, con accesso dalla strada pubblica.

 Ubicazione: Pescara, Via Sacco.

 Dati catastali: Fg. 30, Part. 532 e 908, Categoria “Seminativo”, consistenza catastale totale mq 756,

reddito dominicale totale 6,25, reddito agrario totale 3,71

 Destinazione urbanistica: B4

 Disponibilità: Libere, senza edificazioni.

 Prezzo a base d’asta: € 62.229,00

Lotto n. 4

 Descrizione: Appartamento in fabbricato a uso residenziale.

 Ubicazione: Pescara, Via Catania n. 12.

65121 Pescara, Piazza Italia, 1 – Tel 085 42831

pec: protocollo@pec.comune.pescara.it

Pag. 1 di 9 Dati catastali: Fg. 22, Part. 47, Sub. 18, Categoria A/2, consistenza 5 vani, superficie catastale 90

mq, rendita catastale € 529,37.

 Destinazione urbanistica: A2 e B2

 Disponibilità: Libero da ristrutturare.

 Prezzo a base d’asta: € 153.000,00

Lotto n. 5

 Descrizione: Fabbricato non utilizzato raddoppio Ponte Villa Fabio, con area esterna annessa

all’interno della nuova recinzione.

 Ubicazione: Pescara, Via Aterno n. 274.

 Dati catastali: Fg. 30, Part. 142, Sub 3, Categoria C/1, consistenza 57 mq, rendita catastale €

1.092,15

Altra area esterna Fg. 30, Partt. 3636/p (da frazionare dopo l’aggiudicazione a cura e spese

dell’aggiudicatario), 1753.

Superficie totale dell’area compreso il fabbricato pari a circa mq 210.

 Destinazione urbanistica: F1

 Disponibilità: Libero da ristrutturare.

 Prezzo a base d’asta: € 45.753,00

Lotto n. 6

 Descrizione: Corpo di fabbrica di antica costruzione con stato di conservazione scadente con piccola

corte annessa.

 Ubicazione: Pescara, Via Mollo ang. Via Sacco n. 207.

 Dati catastali: Fg. 30, Part. 1227, Categoria A/4, consistenza 3,5 vani, superficie catastale 75 mq,

rendita catastale € 234,99.

 Destinazione urbanistica: B3, A3 e viabilità

 Disponibilità: Libero da ristrutturare.

 Prezzo a base d’asta: € 33.930,00

Lotto n. 7

 Descrizione: Appartamenti in stabile non esclusivo.

 Ubicazione: Montesilvano, Via Lazio n. 61.

 Dati catastali: Fg. 26, Part. 216 sub da 5 a 64 escluso il 20, categoria A/2

 Disponibilità: Libero da ristrutturare.

 Destinazione urbanistica: B1 (PRG Montesilvano)

 Prezzo a base d’asta: € 945.913,15

L’alienazione delle unità immobiliari de quibus è esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. del 26/10/1972, n. 633.

Gli immobili sopra elencati non sono oggetto di diritto di prelazione.

I concorrenti dovranno avere piena conoscenza delle condizioni, delle caratteristiche, dello stato di fatto nonché della situazione amministrativa, catastale, edilizia e urbanistica degli immobili per i quali intendono partecipare, anche mediante il sopralluogo che sarà possibile prenotare ed effettuare con le modalità previste nelle Disposizioni finali del presente Avviso.

Chiunque abbia interesse all’acquisto, potrà far pervenire la propria offerta, in plico debitamente chiuso e firmato sui lembi di chiusura, entro le ore 13:00 del 16/09/2026, esclusivamente per servizio posta, a mezzo Raccomandata A.R., o mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pescara, indirizzata al seguente indirizzo:

COMUNE DI PESCARA

Settore Provveditorato, Patrimonio, Spazi Pubblici e Mercati

P.zza Duca d’Aosta, n. 10 - 65121 – Pescara

con la seguente dicitura, esposta in modo chiaro e leggibile:

“AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI

AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI PESCARA – OFFERTA PER

L’ACQUISTO – NON APRIRE”, nonché il nome e l’esatto indirizzo dell’offerente.

In questo link tutti i dettagli per partecipare.