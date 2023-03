A Mosciano Sant’Angelo all’asta terreno edificabile di 23mila Mq.

A Mosciano Sant’Angelo il prossimo 6 giugno 2023, alle ore 11, si procederà con la vendita all’asta di un terreno edificabile di complessivi 23.274 Mq. La

procedura seguirà quella della vendita competitiva telematica con la modalità asincrona tramite la piattaforma www.astetelematiche.it, alle condizioni contenute nell’avviso di vendita, del seguente bene immobile:



LOTTO UNICO - IN COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO, Loc. Mulinetto (TE)

Diritto di piena proprietà sul terreno edificabile di complessivi mq.23.274

Il compendio oggetto della procedura concorsuale risulta rappresentato come al Catasto Fabbricati del Comune di Mosciano Sant’Angelo al Foglio 54 Mapp.393, Cat.F/1, PT, mq.600 e al Catasto Terreni come segue:



- Foglio 54 mapp. 388 Seminativo arborato Classe 1 superficie mq.160

- Foglio 54 mapp.393, ente urbano, are 6

- Foglio 54 mapp. 400, Qualità Seminativo arborato Classe 1 superficie mq.725,

- Foglio 54 mapp.402 Qualità Seminativo arborato Classe 1 superficie mq.360

- Foglio 54 mapp.405 Qualità Seminativo irriguo arborato Classe U are 30

- Foglio 54 mapp.425 Qualità Seminativo arborato Classe 1, ca 15

- Foglio 54 mapp.426 Qualità Seminativo arborato Classe 1 superficie mq.3.342

- Foglio 54 mapp. 571 Qualità seminativo Classe 1 superficie mq.1.060

- Foglio 54 mapp.572 Qualità Seminativo Classe 1 superficie mq.170

- Foglio 54 mapp.573 Qualità Seminativo Classe 1 superficie ca 25

- Foglio 54 mapp.590 Qualità Seminativo Classe 1 superficie ettari 1, are 4, ca 4

- Foglio 54 mapp. 591 Qualità Seminativo Classe 1 superficie ca 17



Prezzo base: € 881.328,20

Cauzione: pari ad almeno il 10% del prezzo Rilancio minimo di gara: € 20.000,00 Regime fiscale: vendita soggetta ad Iva. Disponibilità del bene: libero.

La gara avrà la durata di 3 (tre) giorni, dal 06/06/2023 al 09/06/2023 e terminerà alle ore 12:00.

Gli interessati all’acquisto - escluso il debitore e gli altri soggetti a cui è fatto divieto dalla legge - dovranno formulare le offerte irrevocabili di acquisto esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma www.astetelematiche.it, secondo le modalità indicate nell’avviso di vendita e nel regolamento tecnico, entro le ore 12:00 del giorno 05/06/2023 (antecedente a quello della udienza di vendita).

Visite: per la visione dei beni gli interessati potranno contattare il soggetto specializzato Aste Giudiziarie Inlinea Spa, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, telefono 0586 20141, e-mail visite@astegiudiziarie.it.