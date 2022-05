A Mosciano Sant’Angelo all’asta terreno edificabile di 23mila Mq.

A Mosciano Sant’Angelo il prossimo 8 settembre 2022, alle ore 11, si procederà con la vendita all’asta di un terreno edificabile di complessivi 23.264 Mq.

Il compendio oggetto della procedura concorsuale risulta rappresentato come al Catasto Fabbricati del Comune di Mosciano Sant’Angelo al Foglio 54 Mapp.393, Cat.F/1, PT, mq.600 e al Catasto Terreni come segue:



- Foglio 54 mapp. 388 Seminativo arborato Classe 1 superficie mq.160

- Foglio 54 mapp.393, ente urbano, are 6

- Foglio 54 mapp. 400, Qualità Seminativo arborato Classe 1 superficie mq.725,

- Foglio 54 mapp.402 Qualità Seminativo arborato Classe 1 superficie mq.360

- Foglio 54 mapp.405 Qualità Seminativo irriguo arborato Classe U are 30

- Foglio 54 mapp.425 Qualità Seminativo arborato Classe 1, ca 15

- Foglio 54 mapp.426 Qualità Seminativo arborato Classe 1 superficie mq.3.342

- Foglio 54 mapp. 571 Qualità seminativo Classe 1 superficie mq.1.060

- Foglio 54 mapp.572 Qualità Seminativo Classe 1 superficie mq.170

- Foglio 54 mapp.573 Qualità Seminativo Classe 1 superficie ca 25

- Foglio 54 mapp.590 Qualità Seminativo Classe 1 superficie ettari 1, are 4, ca 4

- Foglio 54 mapp. 591 Qualità Seminativo Classe 1 superficie ca 17



Prezzo base: euro 1.036.856,70



Cauzione: pari ad almeno il 10% del prezzo offerto. Rilancio minimo di gara: € 20.000,00



Regime fiscale: vendita soggetta ad Iva.



Disponibilità del bene: libero.