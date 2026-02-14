Frase del giorno

14 Feb, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Al via la riqualificazione del Parco Nord. Me c'è l'incognita espropri

Al via la riqualificazione del Parco Nord. Me c'è l'incognita espropri

Il sindaco Masci in campagna elettorale annuncia l'intervento nell'area verde al confine con Montesilvano. L'opposizione denuncia: "Sarà un disastro per le casse comunali"

Al via la riqualificazione del Parco Nord. Me c'è l'incognita espropri

“Ci sarà un’area interamente rigenerata. Sarà un processo che darà nuova linfa a Pescara nord e a tutta la città”. Lo ha dichiarato Carlo Masci in occasione della conferenza stampa di questa mattina all’interno della pineta Santa Filomena, nell’area in cui sorgerà il Parco Nord. Pescara si prepara ad assistere alla trasformazione di una vasta area, di oltre quattro ettari, in un nuovo polmone verde, nell'area urbana. Il progetto del Parco Nord punta a riqualificare uno spazio destinato a verde pubblico dal PRG, trasformandolo in un sistema forestale integrato capace di connettere la città al lungomare e di ampliare i servizi ecosistemici della Riserva Naturale Pineta Santa Filomena. Oggi l'illustrazione dei dettagli del progetto proprio da parte di Masci.

L’area interessata si sviluppa tra la pineta litoranea, viale della Riviera, via della Liberazione, il complesso sportivo le Naiadi e il presidio del Gruppo Carabinieri Forestali di Pescara, configurandosi come un grande rettangolo destinato a diventare uno spazio pubblico moderno, accessibile e altamente sostenibile. Il progetto prevede il 70% delle superfici permeabili, con un equilibrio tra sport, relax e natura.

Il nuovo parco ospiterà un sistema sportivo e ricreativo articolato: skate park, area arrampicata, spazi fitness per l’allenamento a corpo libero e un’area giochi per bambini ombreggiata dagli alberi esistenti e con pavimentazione naturale in corteccia. Tra gli elementi più innovativi figurano un lago urbano naturale di circa 490 metri quadrati, pensato per favorire biodiversità e mitigazione climatica, una fontana di nebbia con 31 totem nebulizzatori per il raffrescamento estivo e un’installazione artistica basata sull’anamorfosi. Completerà il quadro un giardino sensoriale dedicato alla valorizzazione della flora locale. Il piano del verde prevede la piantumazione di circa 80 nuovi alberi con priorità alle specie autoctone, oltre alla realizzazione di percorsi interni in materiale naturale e drenante che garantirà continuità ecologica e permeabilità del suolo. Il parco sarà dotato di un sistema di illuminazione LED “Eco-Centric”, progettato per ridurre l’inquinamento luminoso e tutelare la fauna della vicina Pineta Santa Filomena. Sono previste inoltre predisposizioni idriche ed elettriche per due chioschi destinati alla ristorazione leggera. L’investimento complessivo ammonta a 1.293.945,63 euro (finanziamento fondi FSC 2021/2027 -Fondo per lo sviluppo e la coesione). La durata prevista dei lavori è di 450 giorni. L’intervento sarà realizzato dall’impresa Edo Costruzioni, che ha già installato i cartelli di cantiere e avvierà le attività operative nei prossimi giorni.

“Sarà un parco con strutture sportive, di ristorazione, acqua e verde", ha commentato Masci, "che faranno fare un salto di qualità notevole a Pescara. Noi sogniamo la città del verde: siamo nati come città giardino e vogliamo proseguire questa vocazione dando sempre più alberi, piante e fiori alle prossime generazioni. L’impresa che si è aggiudicata i lavori ha già installato i cartelli di cantiere e la prossima settimana inizierà a lavorare. Serviranno 450 giorni per vedere quest’opera realizzata. Ricordo che la Strada Parco, quando è stata realizzata all'epoca della Giunta Pace, era stata chiamata così perché avrebbe dovuto collegare il Parco Nord, il parco dell’Area di Risulta e la Pineta Dannunziana. Siamo stati proprio noi a dare concretezza ai sogni: il Parco Nord e il parco dell’Area di Risulta erano progetti attesi da decenni e oggi stanno diventando realtà e la Pineta si amplierà di circa 20mila metri quadrati. Con il Parco Nord, Pescara compie un ulteriore passo verso una visione urbana fondata sulla sostenibilità ambientale, sulla qualità dello spazio pubblico e sulla restituzione del verde come elemento identitario della città".

Fin qui tutto bene ma c'è una pesante incognita su questo progetto e riguarda il valore degli espropri. Secondo gli esponenti dell'opposizione in consiglio comunale il rischio è il dissesto delle casse comunali perché il valore dei terreni da rimborsare ai proprietari si aggirerebbe intorno alla cifra di 8 milioni di euro.

 

Tags: Parco nord pescara costi espropri Ultime notizie

Vedi anche

Strada Parco: D'Alfonso scrive al 'borgomastro' Masci
Politica

Strada Parco: D'Alfonso scrive al 'borgomastro' Masci

01 Ago, 2025
Firmato il contratto per realizzare il Parco Nord
Attualità

Firmato il contratto per realizzare il Parco Nord

30 Dic, 2024
Via libera al Parco Nord ‘cerniera’ con Montesilvano
Infrastrutture

Via libera al Parco Nord ‘cerniera’ con Montesilvano

07 Nov, 2024
Altre polemiche sulla “Notte dei Serpenti”. Nel mirino i costi dell’evento
Attualità

Altre polemiche sulla “Notte dei Serpenti”. Nel mirino i costi dell’evento

21 Giu, 2024
Delitto Strada Parco. Gli indagati respingono le accuse
Cronaca

Delitto Strada Parco. Gli indagati respingono le accuse

17 Feb, 2023
Ultime notizie - Arrestato a Pescara corriere con due chili di eroina
Cronaca

Ultime notizie - Arrestato a Pescara corriere con due chili di eroina

04 Mag, 2018
Pescara: in manette altri due membri della "baby gang" del Parco Florida
Cronaca

Pescara: in manette altri due membri della "baby gang" del Parco Florida

01 Dic, 2017
Verso l'approvazione del piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Ambiente

Verso l'approvazione del piano del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

24 Apr, 2017
Piste ciclopedonali costa teramana, via agli espropri
Cronaca

Piste ciclopedonali costa teramana, via agli espropri

29 Ago, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661