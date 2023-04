Al Clap Museum il finissage della mostra su Tanino Liberatore

Domenica 16 aprile, alle 16:30, presso il CLAP Museum di Pescara, esclusiva visita guidata e firmacopie del portfolio con l’autore in occasione del finissage della mostra Tanino Liberatore - Di Corpi e Frammenti. Per questa speciale occasione il biglietto d’ingresso al museo darà accesso ad una speciale visita guidata alla mostra: la curatrice Paola Damiano accompagnerà le visitatrici e i visitatori lungo il percorso espositivo per esplorare il mondo artistico del “Michelangelo del Fumetto”, il quale sarà presente per raccontarsi e per firmare alcune dediche.

Promossa da Fondazione Pescarabruzzo e CLAP Museum in collaborazione con Comico, la mostra è un percorso tra oltre 100 opere, di cui oltre 70 inedite e mai esposte in Italia, con sezioni speciali dedicate all’eros, al leggendario personaggio Ranxerox, alla reinterpretazione di Liberatore dei supereroi e al rapporto dell’artista con musica, storia, poesia, per celebrare il genio di Liberatore, definito da Frank Zappa “il Michelangelo del Fumetto”.



Evento su prenotazione. Per garantire la fruibilità della visita guidata i posti sono limitati. È possibile prenotarsi via e-mail info@clapmuseum.it. Apertura cassa ore 16:00.