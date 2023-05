CLAP Museum presenta “PAZ DAY” 67 anni di Andrea Pazienza

Martedì 23 maggio, a partire dalle ore 17.00, il CLAP Museum di Pescara dà vita al PAZ DAY, una giornata speciale animata dal ricordo di Andrea Pazienza, nel giorno che sarebbe stato il suo 67° compleanno, se Andrea non ci avesse lasciato nel 1988 a soli 33 anni.



Il PAZ DAY 2023 è il primo di quello che vuol essere un appuntamento del CLAP Museum ricorrente nel tempo, un omaggio alla vitalità del grande artista nel giorno della sua nascita, orientato ogni anno verso uno dei diversi aspetti della molteplice arte di PAZ, rappresentati dalle oltre 300 tavole originali che costituiscono la mostra permanente a lui dedicata nell’ambito del più vasto progetto del nuovo polo museale pescarese destinato alla Nona Arte.



Questa prima edizione non può che essere rivolta al personaggio di Pentothal, protagonista di “Le straordinarie avventure di Pentothal” la prima storica pubblicazione di Pazienza, uscita su Alter alter nel ’77, di cui il CLAP custodisce tre tavole originali, pezzi unici che trovano ognuno un corrispettivo stampato nell’artbook.



Il CLAP offre quindi la possibilità ai visitatori del museo di partecipare a due momenti di approfondimento e di esplorazione della produzione di PAZ.



Il primo alle ore 17.00, con biglietto d’ingresso ordinario, è una visita guidata focalizzata in particolare sulle tre tavole di Pentothal. Il pubblico sarà accompagnato dalle competenze di due ricercatrici nel campo del fumetto, Carlotta Vacchelli e Serenella Russo.



A seguire, alle ore 18.30, con ingresso libero, avrà luogo la tavola rotonda “67 anni di Andrea Pazienza tra avanguardia e nuovi media” con Carlotta Vacchelli e Serenella Russo, incontro preceduto dai saluti del Presidente della Fondazione Pescarabruzzo, Nicola Mattoscio.



Carlotta Vacchelli (Ph.D. Italian Studies, Indiana University) è docente e ricercatrice in storia e critica del fumetto e storia dell’arte presso l’American University of Rome. Ha ricevuto borse di studio post-dottorali in centri di

ricerca italiani e internazionali (Bibliotheca Hertziana – Max Plank Institute Rome, Center for Italian Modern Art - New York, Olga Ragusa Foundation - New York), collaborando con i principali festival di fumetto. È membro del comitato scientifico del CLAP Museum.



Serenella Russo ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Antropologiche e Geografiche per i Patrimoni Culturali e la Valorizzazione dei Territori con tesi sul fumetto dal titolo “Antropologia e graphic novel: una nuova forma di rappresentazione etnografica”. Inoltre, presso il MAT-Museo dell’Alto Tavoliere ha potuto approfondire la conoscenza del mondo del fumetto e, in particolare, del fumettista Andrea Pazienza.