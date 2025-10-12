“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Spunta un taglierino durante un litigio. Giovane nei guai
La violenza è scattata in Piazza Salotto tra due ragazzi ed uno ha tirato fuori l'arma bianca. Per fortuna l'intervento della Polizia ha evitato il peggio
Ancora violenza nelle strade pescaresi. Un 32enne è stato denunciato per porto abusivo di arma bianca, a seguito di un intervento della Polizia di Stato. Nel tardo pomeriggio del 10 ottobre, su richiesta al numero di emergenza, gli agenti delle volanti sono intervenuti, in Piazza della Rinascita, per sedare una lite scaturita per futili motivi tra due giovani, uno dei quali era stato notato brandire un taglierino.
Giunti sul posto, i poliziotti identificavano i contendenti e, grazie agli immediati accertamenti, rinvenivano il taglierino all’interno della borsa di una giovane che era in compagnia del 32enne.
Al termine delle formalità il giovane è stato denunciato in stato di libertà per minacce aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.