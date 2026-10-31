Addio ad Alberto Mantini, storico volto di Chieti: oggi l'ultimo saluto in San Giustino

​È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 86 anni Alberto Mantini, figura stimata e volto noto nella città di Chieti.

​Alberto Mantini era padre della dottoressa Anna Rita Mantini, nota e stimata magistrata abruzzese, originaria di Chieti e per lunghi anni punto di riferimento negli uffici giudiziari di Pescara, dove ha ricoperto con rigore e dedizione i ruoli di sostituto procuratore e di procuratore aggiunto.

​L’ultimo saluto ad Alberto Mantini si terrà oggi pomeriggio, venerdì 30 ottobre, alle ore 16:00, nella cornice solenne della Cattedrale di San Giustino a Chieti, dove familiari, amici e conoscenti si raduneranno per stringersi attorno al dolore della famiglia. La redazione AdruzzoIndependent si unisce al cordoglio dei familiari del compianto Alberto in questo momento di profondo dolore.