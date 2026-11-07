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Addio a Luciano Rapa, il giornalismo abruzzese piange il direttore di PescaraSport24

Scomparso a 48 anni nell'hospice di Torrevecchia. Sga e Ussi: "Si è sempre distinto per competenza, garbo e sensibilità umana"

Addio a Luciano Rapa, il giornalismo abruzzese piange il direttore di PescaraSport24

Il giornalismo abruzzese è in lutto per la scomparsa di Luciano Rapa, venuto a mancare a soli 48 anni nell'hospice di Torrevecchia. Storico collaboratore del quotidiano "Il Messaggero", direttore del giornale online PescaraSport24 e collaboratore di altre testate, Rapa è stato anche animatore e promotore del premio "Rocky Marciano".

A darne l'annuncio sono il Sindacato Giornalisti Abruzzesi e il Gruppo Giornalisti Sportivi Ussi Abruzzo, che esprimono profondo cordoglio e ricordano il collega per essersi "sempre distinto per competenza, garbo e sensibilità umana oltre che professionale".

I funerali si terranno lunedì mattina alle ore 10 a Torrevecchia Teatina.

Le redazioni di AbruzzoIndependent, SpoltoreNotizie e IlMontesilvano.it si stringono intorno alla famiglia dell'amico Luciano, soprattutto alla moglie Melania e al piccolo Elia, per questa immane tragedia. 

Non ti dimenticherà nessuno. 

Ciao Luciano, che la terra ti sia lieve.

Foto: PescaraSport24

Tags: Luciano rapa Giornalista Funerali Direttore

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