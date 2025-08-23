Frase del giorno

23 Ago, 2025
  1. Home
  2. Economia
  3. Abruzzo tra le regioni più penalizzate dai dazi Usa

Abruzzo tra le regioni più penalizzate dai dazi Usa

Uno studio della CNA Abruzzo indica le conseguenze economiche della guerra commerciale imposta dal presidente degli Stati Uniti Trump

Abruzzo tra le regioni più penalizzate dai dazi Usa

Per 17 regioni italiane gli Stati Uniti sono tra i tre principali mercati di sbocco delle esportazioni che l’anno scorso hanno sfiorato i 65 miliardi di euro. Se in termini assoluti oltre il 50% dell’export parte da Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, in termini relativi le regioni che subiranno il maggior contraccolpo dall’introduzione dei dazi sono Abruzzo, Toscana e Molise. E’ quanto emerge dall’analisi dell’Area studi e ricerche di Cna sui flussi delle vendite dirette sul mercato a stelle e strisce. I dazi al 15% previsti dall’accordo tra Stati Uniti e Commissione Europea (che entreranno in vigore la prossima settimana) impatteranno in modo consistente sull’export verso gli USA che complessivamente supera i 100 miliardi di euro stimando la quota di componentistica e beni intermedi diretta soprattutto verso Germania e Francia. Inoltre, non c’è ancora certezza su alcune categorie come agroalimentare e farmaceutica sulle quali è in corso un’indagine da parte dell’amministrazione americana.

Gli Stati Uniti rappresentano il 10,4% dell’export totale dell’Italia ma per l’Abruzzo è di gran lunga il principale mercato con il 17,1% e oltre 1,6 miliardi di esportazioni dirette con un peso rilevante della farmaceutica che sfiora il miliardo di euro. A seguire la Toscana con il 16,2% e oltre 10 miliardi. Il volume d’affari regionale dipende in larga parte dalla farmaceutica che rappresenta il 37% del totale nazionale. Sul podio anche il Molise con il 13,4% dell’export verso gli USA di cui oltre la metà riguarda prodotti chimici. Rispetto al 10,4% della media nazionale, il mercato americano vale il 12,5% dell’export dell’Emilia-Romagna con i mezzi di trasporto che rappresentano un terzo dei 10 miliardi di vendite regionali. Per l’Umbria e il Friuli-Venezia Giulia è il 12,4% e l’11,3% per il Lazio che presenta vendite totali in USA per 3,6 miliardi di cui il 52% riguarda la farmaceutica. In termini assoluti la Lombardia è la prima regione per flussi diretti pari a 13,7 miliardi (quasi la metà dei prodotti della chimica e della metallurgia) ma il peso del mercato americano è inferiore alla media nazionale attestandosi all’8,4%, sulla stessa linea il Piemonte all’8,3% mentre il Veneto è al 9,1% con 7,3 miliardi di vendite dirette.

Tags: Dazi abruzzo conseguenze economia export settori penalizzati

Vedi anche

Dazi USA minacciano vino, olio e pasta abruzzese: +36% di export in pericolo
Food & Wine

Dazi USA minacciano vino, olio e pasta abruzzese: +36% di export in pericolo

14 Lug, 2025
Export, per l'Abruzzo un fine 2021 da incubo: persi 349 milioni
Economia

Export, per l'Abruzzo un fine 2021 da incubo: persi 349 milioni

18 Mar, 2022
Abruzzo, economia in ripresa nell'ultimo anno
Economia

Abruzzo, economia in ripresa nell'ultimo anno

18 Gen, 2018
Economia abruzzese: segnali di ripresa
Economia

Economia abruzzese: segnali di ripresa

18 Gen, 2017
Cna Abruzzo, +13,6% dell'export nel primo semestre
Economia

Cna Abruzzo, +13,6% dell'export nel primo semestre

27 Set, 2016
Alleluja, in 10 anni è raddoppiato l'export di vino
Economia

Alleluja, in 10 anni è raddoppiato l'export di vino

03 Mar, 2016
Export: Di Lorenzo, "Tutelare i marchi d'impresa in Cina"
Economia

Export: Di Lorenzo, "Tutelare i marchi d'impresa in Cina"

02 Lug, 2014
Export negativo nel 2103. Tiene esportazione mezzi trasporto
Economia

Export negativo nel 2103. Tiene esportazione mezzi trasporto

10 Ott, 2013
Economia. Abruzzo malato
Economia

Economia. Abruzzo malato

22 Nov, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661