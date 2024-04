Abruzzo senza figli e con lo spettro del disimpiego

La CIGA, nella nostra regione prevede nel prossimo decennio 2024/2034 una drastica riduzione delle persone in età lavorativa, a causa della denatalità e dello spopolamento specialmente il nelle aree interne. E così mentre le forze politiche hanno rinunciato a contrastare il fenomeno. Si assisterà col passare degli anni ad un crescente aumento degli anziani non più in grado di lavorare. Cosicché la spesa sanitaria, pensionistica, farmaceutica e assistenziale diventerà insostenibile. Ma i politici da questo orecchio non ci sentono tanto, come diceva Maynard Keynes, "nel lungo periodo siamo tutti morti" e "chi vivrà vedrà" come dice il proverbio.