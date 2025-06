Denso ad Expo 2025: simbolo di incontro tra due culture

“Noi di Denso Manufacturing Italia abbiamo voluto cogliere l’opportunità di partecipare ad Expo Osaka 2025 per portare la nostra testimonianza, simbolo concreto dell’incontro tra due culture – quella italiana e quella giapponese – che, pur lontane geograficamente, condividono un valore profondo e comune: mettere le persone al centro. In Denso, crediamo che il rispetto, la fiducia e la cura delle relazioni generino innovazione e qualità. È da questo legame umano che nasce un business sostenibile, capace di durare nel tempo. Expo è per noi l’occasione per celebrare questa integrazione virtuosa, costruita ogni giorno tra le linee produttive di San Salvo in Abruzzo e la visione globale del nostro Gruppo.”

Queste le parole dell’ingegnere Massimo Vespasiano (DMIT Director) a margine del convegno sull’automotive dal titolo “Abruzzo Region and Japan: a long history of culture, Industry and innovation”. Il direttore dello stabilimento di San Salvo, che impiega attualmente 600 persone, era accompagnato in questa missione ad Expo 2025 Osaka presso il Padiglione Italia da Kazuhiro Iwai (Senior Director Tokyo Office).