AAA. Biodigestore cercasi

In una nota per la stampa, Ambiente s.p.a. ha annunciato che "nell'ambito delle sue valutazioni strategiche aziendali e per favorire lo sviluppo delle proprie attività, la società ha avviato una 'Consultazione preliminare di mercato non vincolante per la acquisizione (anche attraverso quote societarie) di un impianto di digestione anaerobica per il trattamento e recupero di frazione organica dei rifiuti solidi urbani da raccolta differenziata', il cui scopo è quello di verificare l'esistenza e la disponibilità di impianti nel territorio di prossimità, che possano essere acquisiti dalla società".



Nel dettaglio, l'impianto di interesse deve avere le seguenti caratteristiche:

- Capacità di trattamento: gestione di almeno 40.000 tonnellate/anno di FORSU, con possibilità di trattamento aggiuntivo di rifiuti verdi;

- Tecnologia preferita: sistema wet (umido), che garantisce una maggiore efficienza nella digestione anaerobica e nella produzione di biometano;

- Produzione di biometano: almeno 350 Sm/h di gas purificato, conforme agli standard di qualità per l'immissione in rete e utilizzabile come biocarburante avanzato;

- Sostenibilità certificata: il biometano prodotto dovrà rispettare i criteri definiti dal decreto sulla sostenibilità dei biocarburanti, per rispondere appieno alle normative nazionali e favorire l'accesso a incentivi specifici;

- Gestione del digestato: infrastrutture per la separazione e il trattamento delle frazioni solide e liquide, garantendo un impatto ambientale minimo e un recupero ottimale del materiale organico;

- Controllo delle emissioni odorigene: dotazione di sistemi avanzati per il trattamento delle emissioni odorigene e delle acque di processo.

L'impianto dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti e dovrà essere situato in una posizione favorevole, in grado di garantire: vicinanza alle principali vie di comunicazione per agevolare la logistica in entrata ed in uscita dell'impianto; continuità territoriale che assicuri una copertura efficace e tempestiva del servizio per i comuni della provincia di Pescara, spazi e infrastrutture già pronti per l'accettazione e il trattamento – almeno - dei volumi richiesti.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 17:00 del giorno 7 aprile 2025 all'indirizzo pec: ambiente@raccomandata.eu, esclusivamente da un indirizzo pec.

Il testo integrale dell'avviso è reperibile sul sito www.ambientespa.net e più precisamente consultabile al seguente link