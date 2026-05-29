Arriva il caldo estivo: i consigli per proteggere i nostri animali

Cani e gatti soffrono il caldo molto più di quanto spesso immaginiamo. Asfalto rovente, colpi di calore, disidratazione e parassiti sono pericoli concreti che ogni anno causano sofferenza e, nei casi più gravi, anche la morte di tantissimi animali. Eppure, con attenzione e responsabilità, molte tragedie possono essere evitate.



Proteggere i nostri compagni di vita non richiede gesti straordinari, ma,consapevolezza quotidiana. Acqua fresca sempre disponibile, passeggiate,solo nelle ore più fresche, ambienti ombreggiati e ben ventilati, attenzione alla temperatura dell’asfalto e massima prudenza durante gli spostamenti sono accorgimenti fondamentali.





E c’è una regola che non smetteremo mai di ripetere: mai lasciare un animale chiuso in auto, nemmeno per pochi minuti. Con il sole e le alte temperature, l’abitacolo può trasformarsi rapidamente in una trappola mortale, anche con i finestrini leggermente aperti.





Con l’aumento delle temperature aumentano anche zecche, pulci, zanzare e altri parassiti che possono trasmettere malattie molto serie. Per questo è importante agire in anticipo e concordare con il veterinario le migliori strategie di prevenzione.





“Il cambiamento climatico sta modificando le nostre abitudini e anche quelle dei nostri animali,” dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Ogni anno affrontiamo ondate di calore più precoci e intense, e questo significa che dobbiamo imparare a proteggerli prima e meglio. Troppo spesso si sottovalutano i rischi del caldo per gli animali, ma bastano pochi minuti o una semplice distrazione per trasformare una giornata normale in una tragedia.”





LNDC Animal Protection ricorda inoltre che sintomi come affanno eccessivo, debolezza, disorientamento, vomito o difficoltà respiratorie possono essere segnali di un colpo di calore e richiedono un intervento veterinario immediato. Come ogni anno, l’associazione divulga il proprio decalogo di consigli

<https://www.lndcanimalprotection.org/wp-content/uploads/2025/06/Decalogo-per-il-caldo-LNDC.pdf>

per affrontare nel modo migliore l’estate e il caldo.







Prendersi cura di un animale significa anche proteggerlo dai rischi della stagione calda. Per loro noi siamo tutto: il loro rifugio, la loro sicurezza, la loro possibilità di stare bene. Siamo a tutti gli effetti il loro fattore di protezione. E oggi più che mai, con estati sempre più lunghe e torride, essere preparati può davvero salvare una vita.