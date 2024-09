Emergenza criminalità a Lanciano. La Mobile indaga su risse e episodi violenti

Cosa sta accadendo nella città di Lanciano? Negli ultimi mesi si sono verificati diversi episodi violenti sui quali sta indagando la polizia guidata dal dirigente Antonio Ucci. L’ultimo episodio, ieri sera, quando un 58enne è stato aggredito, dinanzi casa, in contrada Villa Martelli. Da fonti investigative risulterebbe che gli aggressori siano arrivati in auto e conoscano la vittima presa di spalle forse da 2 persone, probabilmente per questioni finanziarie. L’uomo sarebbe stato colpito a calci e pugni e anche con degli oggetti. Alcuni passanti hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per soccorrere l’uomo, ormai privo di sensi. Il 58enne è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale civile ‘Floraspe Renzetti’ dove attualmente è ricoverato nel reparto di ortopedia, ma non è in pericolo di vita. Questa però risulterebbe essere la sesta violenta aggressione a Lanciano, in 8 mesi, tra rapine e risse. Dunque molti si domandano: è solo un caso o c’è dell’altro?