A Bussi sul Tirino il massimo riconoscimento delle tre tartarughe

Si terrà sabato 21 marzo alle ore 11, presso la Sala Tosti dell'Aurum di Pescara, la conferenza stampa regionale "Comuni Plastic Free 2026 – Abruzzo", promossa da Plastic Free Onlus, l'associazione ambientalista impegnata dal 2019 nel contrastare l'inquinamento da plastica, con il patrocinio della Città di Pescara.

L'appuntamento rappresenta un momento di condivisione e valorizzazione del risultato straordinario raggiunto dalla regione Abruzzo, prima in Italia per numero di Comuni premiati con il riconoscimento "Comune Plastic Free", ben 24 amministrazioni virtuose che si sono distinte per l'impegno nella tutela ambientale, nella lotta all'abbandono dei rifiuti e nella promozione di comportamenti sostenibili.

Durante l'incontro verranno presentati nel dettaglio i risultati ottenuti dai territori e si aprirà un confronto diretto tra amministrazioni, referenti e volontari dell'associazione, con l'obiettivo di consolidare le buone pratiche e programmare le attività per il 2026. Un focus particolare sarà dedicato alle esperienze più significative, come quella di Bussi sul Tirino, unico Comune abruzzese ad aver ottenuto il massimo riconoscimento delle tre tartarughe, diventando modello di riferimento per l'intero territorio regionale.

La conferenza stampa sarà coordinata da Luca Di Carlantonio, referente regionale Plastic Free Abruzzo, premiato a Roma dall'associazione come Top Leader Regionale 2025 per la leadership e il coordinamento sul territorio.

L'incontro sarà anche l'occasione per tracciare una linea operativa chiara per i prossimi mesi, rafforzando il dialogo tra Comuni e associazione e condividendo strumenti, obiettivi e buone pratiche per migliorare ulteriormente le performance ambientali dei territori. La partecipazione è aperta ad amministratori locali, cittadini e rappresentanti delle istituzioniinteressati a contribuire a un percorso concreto di tutela ambientale e riduzione dell'inquinamento da plastica.