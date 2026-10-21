1° Trofeo Adriatico – Polizia Penitenziaria 2026: il calcio a 5 scende in campo a Pescara

Domenica 25 ottobre 2026 il campo del New Dribbling, in Via Alento n. 72 a Pescara, ospiterà il 1° Trofeo Adriatico – Polizia Penitenziaria 2026, torneo di calcio a 5 che vedrà sfidarsi le rappresentative di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto. Un appuntamento all'insegna dello sport, dell'amicizia, dello spirito di squadra e della condivisione, che prenderà il via alle ore 17:00.

Il programma prevede una formula a eliminazione diretta: alle 17:00 la prima semifinale tra Pescara e Vasto, alle 17:40 la seconda semifinale tra Chieti e Lanciano. Alle 18:20 le squadre sconfitte si affronteranno nella finale per il 3°/4° posto, mentre alle 19:00 è in programma la finalissima tra le vincitrici delle due semifinali, che decreterà la campionessa del torneo. Gli orari successivi all'inizio della competizione sono indicativi e potranno subire variazioni in base all'effettivo svolgimento degli incontri.

Le gare si disputeranno secondo le regole ufficiali del calcio a cinque: ogni incontro durerà 30 minuti, suddivisi in due tempi da 15 minuti con cambio di campo, senza tempi di recupero e con una pausa di 10 minuti tra una partita e la successiva. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà ai calci di rigore: cinque tiri per squadra e, in caso di ulteriore parità, a oltranza. Sono previste le sostituzioni volanti, mentre sul fronte disciplinare la doppia ammonizione comporta due minuti di inferiorità numerica senza possibilità di sostituzione, e l'espulsione diretta esclude definitivamente il giocatore dal terreno di gioco. Prima di ogni partita, la scelta tra campo e pallone sarà effettuata con l'arbitro e i capitani delle due squadre.

Al termine del torneo saranno premiate tutte le squadre partecipanti e proclamata la vincitrice del 1° Trofeo Adriatico. Saranno inoltre assegnati due riconoscimenti individuali: il miglior giocatore, al calciatore che avrà realizzato il maggior numero di reti, e il miglior portiere, al portiere della squadra campione.

A chiudere la giornata, alle ore 20:30, il rinfresco serale presso la zona adiacente al Bar – Spaccio Agenti della Casa Circondariale di Pescara, momento conviviale per suggellare una giornata dedicata allo sport e alla condivisione.