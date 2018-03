VETTURA SPORTIVA E UTILITARIA. E' POSSIBILE? In America gli imbrogli sono sempre vicini, anzi collegati alle grosse industrie; meno, molto meno agli individui. Mentre ragiono con me stesso su questo punto, seguo alla televisione il solito annuncio commerciale che riguarda un'auto. Le auto sono i gioielli delle famiglie statunitensi, la sportiva per il figlio all'universita', l'utilitaria per la mamma che fa la spesa e ha bisogno di spazio dove mettere la spesa. Detroit, la capitale di questo particolare mondo, uno dei piu' ricchi in America, ha da sempre usato mezzi imbroglierecci (perdonate l'invenzione del termine) per fregare (come si dice) la gente. Ho frequentato Detroit per anni, quando scrivevo per Gente Motori e ho avuto modo di appurare cose che di solito non si possono descrivere per il tramite della stampa. Ma torniamo allo spot televisivo. Una voce dice: questa e' un SUV, ossia un veicolo sportivo utilitario. Pensa e ripensa, non sono riuscito a spiegarmi come un'auto possa essere nel contempo utilitaria e sportiva. Ma la luce e' poco dopo apparsa dinanzi ai miei occhi. La casa automobilistica di quella vettura multipla cerca di conquistare l'affetto (e l'acquisto) di chi ama vetture che sono sportive e nell'assieme utilitarie. La fregatura e' che tanta gente prende sul serio l'imbroglio di chi ha fabbricato l'auto ed e' pronta a spendere una ventina di migliaia di dollari, convinta di avere nell'autorimessa un bolide utile e veloce. Cosi' ho chiesto al solito dizionario di spiegarmi che cosa e' una SUV, "Autoveicolo con caratteristiche anche di fuoristrada usato per lavoro". Ma lasciamo perdere, sempre auto e'.

Benny Manocchia