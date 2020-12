VAX DAY, IERI IN ABRUZZO LE PRIME DOSI. Ieri, domenica 27 dicembre, è iniziato il Vax Day anche in Abruzzo. Alle 10.30, nel reparto di cardiologia dell'ospedale Mazzini di Teramo, sono state somministrate le prime dosi assegnate alla nostra regione e riservate a tutte le categorie mediche e paramediche. Il primo volontario abruzzese vaccinato è stato il dottor Cosimo Napoletano, presidente dell'Ordine dei Medici e capo del Dipartimento cardio-toraco-vascolare dell'ospedale di Teramo; per L'Aquila il direttore sanitario dell'azienda sanitaria Sabrina Cicogna, primario del reparto di Cardiologia e capo del Dipartimento medico; per Pescara l'ex direttore generale facente funzioni della Asl, ora direttore sanitario, Antonio Caponetti; per Chieti Antonella Capone, tecnico del Dipartimento di Prevenzione. Tutti dovranno tornare tra 21 giorni per il "richiamo". Come riferisce Ansa Abruzzo il 4 gennaio è previsto l'inizio della vaccinazione che gradualmente dovrà andare a regime e riguardare tutta la popolazione.

Redazione Independent