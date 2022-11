Carcinoma mammario, convegno all'Auditorium Petruzzi

Domani, sabato 26 novembre, dalle 8.00 alle ore 14.00, si terrà presso l’Auditorium Petruzzi in via Delle Caserme 60 a Pescara, il corso di aggiornamento dal titolo “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il trattamento del Carcinoma Mammario”. Responsabile scientifico è il dottor Ivo De Iuliis. Il convegno è organizzato dall’Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pescara (OMCEOPE), presieduto dalla dottoressa Maria Assunta Ceccagnoli. Il carcinoma della mammella è, per incidenza e mortalità, al primo posto tra i tumori maligni della popolazione femminile nel mondo industrializzato ed è la principale causa di morte nelle donne fra i 35 e i 54 anni, ma il tasso di sopravvivenza a cinque anni nelle pazienti con tumore della mammella può superare 1’80% in caso di diagnosi precoce e trattamento adeguato.

Al fine di garantire la maggiore attenzione possibile in termini di diagnosi ed adeguato trattamento è necessario quindi attenersi ad un percorso clinico ed organizzativo specifico per il carcinoma mammario.

Il PDTA è lo strumento finalizzato sia al governo dei processi clinici ed organizzativi interni ad una struttura ospedaliera, sia a migliorare e rendere più facilmente fruibile il percorso che la persona compie nell’affrontare la malattia. Intorno ad esso ruotano gli interventi delle diverse professionalità e specialità cliniche al fine di uniformare le procedure, le terapie ed il follow-up della paziente portatrice di patologia mammaria ed ottimizzare l’esito e la qualità del processo di cura.