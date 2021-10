Una nuova stella brilla in cielo. Gaia Pangiarella se ne è andata soli 19 anni

Un dolore fortissimo sta scuotendo Pescara: la morte della giovanissima Gaia Pangiarella, di soli 19 anni, venuta a mancare all’affetto dei familiari e degli amici a causa di un terribile male. A dare il tristissimo annuncio i genitori Domenico e Sabina, il fratello Stefano, la sorella Carlotta, i nonni Anna, Venanzio e Ernesto, gli zii Vittorio, Giuseppe e Mahsa, i cugini Luca, Rebecca, Daniel e Arian, i parenti e gli amici tutti attraverso un manifesto funebre. Si era diplomata questa estate all’istituto Tito Acerbo di Pescara. Era una ragazza bellissima, sempre allegra e solare, di quelle che lasciava il segno. “Le piaceva andare a cavallo e coltivava la passione le manicure – a ricordarla l’amica del cuore Dafne-. Un dolore infinito. Una parte di me è andata via con lei”. Il padre Domenico è un noto coiffeur, titolare del salone Le Figaro by Domenico in viale Kennedy.

I funerali di Gaia avranno luogo domani, 23 ottobre, alle ore 10:30, presso la Chiesa Santa Angeli Custodi in via Largo di Posta (partendo anticipatamente dall’abitazione di via Gizio).

Costantino Spina