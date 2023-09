La ciclista pescarese Gaia Realini premiata dal Comune di Pescara

La giovane ciclista abruzzese Gaia Realini, 22enne di Pescara, riceverà i meritati riconoscimenti sportivi come atleta abruzzese ed orgoglio pescarese giovedì 7 settembre alle ore 18.00 in Sala Giunta presso il Comune di Pescara. A rendere omaggio alla campionessa ci sarà il sindaco di Pescara Carlo Masci che ha reso possibile l’evento proposto dal consigliere Mauro Renzetti, il quale donerà alla Realini una targa del “Gruppo amici dei Colli”, un simbolico riconoscimento volto a testimoniare l’affetto da parte della terra che ha dato i natali alla giovane sportiva. Sarà presente inoltre anche l’assessore allo Sport, Patrizia Martelli.

Terza alla Freccia Vallone, terza alla Vuelta, terza al Giro d’Italia, oggi l’atleta della Lidl-Trek, in maglia azzurra, ha vinto per distacco la quarta tappa del Tour de l’Avenir femmes a Megève dopo una fuga di 25 chilometri permettendo alla nazionale italiana di finire sotto i riflettori. Si appresta a partecipare ai Campionati Europei su Strada in Olanda, ma prima di questa nuova partenza fa tappa nella sua Città per stringere la mano a chi fa il tifo per lei e vuole ringraziarla per le grandi emozioni.