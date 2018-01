SVENTATO COLPO ALL'UFFICIO POSTALE DI BOLOGNANO. Verso le ore 04.00 circa di ieri, 13 gennaio, ignoti malfattori hanno tentato di asportare i soldi contenuti all’interno della cassaforte dell’Ufficio Postale di Bolognano di in via dei Colli snc. Attraverso la forzatura della porta principale, i ladri si sono introdotti all’interno dell’agenzia, ma dopo aver appena iniziato le operazioni di forzatura della cassaforte per asportarne il contenuto in denaro contante, sono stati disturbati dall’intervento delle pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Popoli.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli equipaggi della Stazione di Lettomanoppello e dell’aliquota Radiomobile di Popoli. L’immediato arrivo dei militari, ha interrotto l’azione criminosa costringendo i malviventi alla fuga e ad abbandonare sul posto tutti gli arnesi da scasso.

La Compagnia Carabinieri di Popoli, da diverso tempo è particolarmente attenta e concentrata sulle citate tipologie di reati e di annessa vigilanza, atteso che gli ultimi sviluppi investigativi hanno evidenziato la presenza sul territorio di istituti di credito e postali “di interesse” per tali forme di criminalità.

Ne sono un esempio anche i più recenti episodi di tentati furti presso i vari Istituti di Credito, cui il tempestivo ed immediato intervento dell’Arma è riuscito a mettere in fuga i malviventi ed a sventare l’azione criminosa.

