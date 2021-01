Studentessa del liceo Galilei nella nazionale di Debate

Proviene dal Liceo Scientifico Galilei di Pescara uno dei rappresentanti della rosa della Nazionale italiana di dibattito regolamentato (meglio noto come Debate). Il suo nome è Marta Citriniti, 17 anni. La carriera da oratrice nasce appena un anno fa, tra i banchi di scuola, quando il suo docente di storia e filosofia, prof. Gianluca Presutti l’avvicina al mondo del debate. Da allora Marta ha sempre perseguito questa attività con passione ed impegno, tramite l’uso del debate nella abituale prassi didattica, attraverso allenamenti specifici e di carattere agonistico svolti nell’ambito di Olimpiadi di debate, un progetto di eccellenza della sua scuola tenuto dallo stesso Prof. Presutti insieme ai docenti Antonio Dionisio e Edoardo Gentile. A giugno 2020, Marta partecipa alla selezione bandita dalla Società Nazionale Italiana di Dibattito (SNDI), conquistando ufficialmente, a fine ottobre, un posto nella squadra nazionale dei coach Leone e Costigliolo. Scende in campo ufficialmente lo scorso novembre, disputando il primo torneo internazionale in lingua inglese (il prestigioso ODSDC olandese). E, tra una preparazione e una gara, sogna la partecipazione al mondiale del debate del 2021 o del 2022; mentre crea terreno fertile per il suo futuro da avvocato, sfruttando la competenza retorica acquisita in questi anni da dibattente

“Il Galilei – afferma il Dirigente scolastico, prof. Carlo Cappello - è orgoglioso di Marta, una ragazza dalle straordinarie competenze linguistiche, anche in relazione alla giovane età. Il nostro Liceo crede fermamente nel valore educativo del debate, una pratica didattica innovativa. Per questo da anni formiamo docenti e studenti, abbiamo un nostro club di debate, collegato alla SNDI Abruzzo di cui la scuola è sede regionale”.