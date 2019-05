Sevel. Paura in Val di Sangro per l'accordo con la multinazionale francese PSA

PAURA IN VAL DI SANGRO PER L'ACCORDO PER PRODURRE I DUCATO ANCHE IN POLONIA. La notizia del giorno è l'annuncio della multinazionale francese PSA, in alleanza commerciale con il gruppo FCA: decisa la delocalizzare la produzione in Polonia dal 2021, perché nel corso degli ultimi tre anni ha superato la capacità produttiva della fabbrica Sevel in Val di Sangro (CH). Parliamo ovviamente dello stabilimento abruzzese dove lavorano oltre 6.000 operai metalmeccanici e quasi 10.000 in tutto l’indotto industriale, e dove si producono i veicoli commerciali leggeri (Peugeot, Boxer, Citroen Jumper e Fiat Ducato).

La produzione di tali mezzi, nell’anno 2018, ha raggiunto le 297.000 unità, rappresentando di fatto il maggior stabilimento europeo a livello produttivo.

Ricordiamo che lo stabilimento Sevel, insieme a tutto l'indotto, rappresenta circa il 20% del PIL prodotto dalla regione Abruzzo. Immaginiamoci, dunque, il disastro che ne potrebbe derivare qualora si decidesse di delocalizzare tutta la produzione industriale in uno stato europeo dove il costo del lavoro inferiore di circa un terzo, per non parlare della pressione fiscale.

