Pescara, con la Reggiana vietato fallire

Big match al 'Giovanni Cornacchia' di Pescara. Oggi, domenica 3 ottobre, alle 17,30 all’Adriatico la sfida contro la capolista Reggiana. Dopo due deludenti pareggi contro Viterbese e Gubbio l’obiettivo è battere gli emiliani per avvicinarsi alla capolista Ancona-Matelica che ieri ha avuto la meglio sull'Imolese. Gli uomini di Diana inseguono a quota 14 punti, due in più rispetto a Memushaj e compagni scivolati nel frattempo in terza posizione. Il tecnico è intenzionato a mettere da parte il 3-4-3 e utilizzare il 4-2-3-1 o il 4-3-3. "Potrebbe avvenire un cambio tattico dall’inizio, ma non è un particolare fondamentale", queste le parole del tecnico biancoazzurro. In dubbio l’impiego di Drudi, alle prese con un affaticamento muscolare, a centrocampo Diambo accanto a Rizzo con Memushaj spostato qualche metro più avanti a supporto di Clemenza, D’Ursi e uno tra De Marchi e Ferrari.

Probabili formazioni

Pescara (4-2-3-1): Di Gennaro; Cancellotti, Ingrosso, Illanes, Nzita; Diambo, Rizzo; Clemenza, Memushaj, D’Ursi; Ferrari (De Marchi). A disposizione: Sorrentino, Drudi, Frascatore, Zappella, Rasi, Valdifiori, Sanogo, Marilungo, De Marchi (Ferrari), Bocic, Galano, Rauti. Allenatore: Auteri.