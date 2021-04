Il Coronavirus blocca il Pescara in lotta per non retrocedere in Serie C

IL COVID BLOCCA IL PESCARA IN LOTTA PER NON RETROCEDERE. In data odierna, giovedì 15 aprile 2021, in considerazione del numero di casi di positività all’indagine mediante tampone molecolare per la ricerca del SARS-CoV2 riscontrata tra i soggetti appartenenti alla Società Sportiva "DELFINO PESCARA" S.p.A, calciatori e personale dello Staff, e della indagine epidemiologica che ha evidenziato i relativi contatti stretti;

valutato il rischio per esposizione a SARS CoV2 del personale dipendente dellaSocietà attraverso attività di contact tracing;

al fine di contenere gli effetti negativi sulla salute pubblica e nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute;

dato atto che ai soggetti risultati positivi alla ricerca del SARS CoV2 ed ai loro contatti stretti è stata già data diretta comunicazione da parte di questa ASL, con le necessarie misure igienico sanitarie da rispettare;

tenuto altresì conto delle misure di prevenzione e tutela della salute pubblica al fine di limitare la diffusione del contagio al SARS CoV2;

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Pescara – dr Ildo Polidoro–

ha disposto :

-l'isolamento dei soggetti risultati positivi al tampone molecolare per ricerca del SARS CoV2, fino alla data del 26 aprile 2021, salvo diversa ed ulteriore comunicazione di questa ASL;

-il provvedimento della quarantena per i soggetti risultati "contatti stretti" dei suddetti,fino alla data del 26 aprile 2021, salvo diversa ed ulteriore comunicazione di questa ASL;

-la sospensione di ogni attività collettiva e che comporti contatto dei soggetti in isolamento ed in quarantena con altri soggetti, fino al termine dei suddetti periodi e fino a diversa disposizione ASL.



Redazione Independent