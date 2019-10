OGGI 10 OTTOBRE ' STUDI APERTI ' PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE. Dal 1992 il 10 ottobre viene celebrata la Giornata Mondiale della Salute Mentale, ' World Mental Health Day '. La finalita' della manifestazione e' quella di favorire una visione olistica della salute, che contempli il benessere psicologico al pari di quello fisico e biologico. In concomitanza con questa data, il Consiglio Nazionale dell' Ordine degli Psicologi ha istituito la Giornata Nazionale della Psicologia per diffondere la professione psicologica e le varie tematiche di cui si occupa. A tal fine, molti psicologi e psicoterapeuti ' aprono ' i loro studi all'intera popolazione, per consulenze gratuite o per favorire un primo incontro conoscitivo. Un obiettivo importante e' sicuramente combattere lo stigma sociale che espressioni quali ' malattia mentale ' o ' aiuto psicologico ' ancora evocano a livello individuale e collettivo. Pertanto i professionisti della salute mentale, insieme alla comunita' , sono chiamati a dare il loro contributo in questa giornata per abbattere stereotipi e pregiudizi, affinche' chi si trova in difficolta' possa richiedere aiuto senza per questo percepirsi ' sbagliato '. La stigmatizzazione rappresenta uno dei principali impedimenti nel formulare la richiesta di cura da parte delle persone. Questo aspetto non puo' essere trascurato se si considera che l' Organizzazione Mondiale della Sanita' ha riscontrato una crescita globale dell' impatto dei disturbi mentali, con ripercussioni a livello personale, sociale ed economico. Momenti di crisi, eventi traumatici, fasi di transizione delicate risultano sempre piu' complessi da gestire. Bambini e adolescenti possono trovarsi a fronteggiare le sfide quotidiane con ostacoli sempre nuovi, necessitando di essere sostenuti nella costituzione delle loro abilita' di vita (life skills). Per migliorare la gestione di emozioni quali rabbia, tristezza, paura, dolore e' di primaria importanza promuovere una cultura dell' apertura e del confronto sulla salute e sul benessere psicologico. Il 10 ottobre di ogni anno ci ricorda tutto cio'.

Dott.ssa Ilaria Truglia, psicologa psicoterapeuta via Passolanciano 3, Pescara.

Cellulare: 389 9515569 Web: ilariatruglia.com https://www.facebook.com/dottoressatruglia/