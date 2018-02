NIENTE SANREMO SE SEI... MANCINO. 6 febbraio - 4 marzo. Due date vicine nel calendario che rappresentano altrettanti eventi distanti decine di migliaia di chilometri. Stasera Sanremo, il 4 marzo Hollywood con l'Oscar. Canto e arte cinematografica. Potremmo dire due mondi che marciano sugli stessi binari. Forse non finanziariamente. L'organizzazione di Sanremo costa 10 milioni 400 mila euro. L'Oscar ha bisogno di un budget di 12 milioni di dollari. Mondi che, comunque, non si lasciano inquinare da cose mondane, come per esempio la politica. Sono eventi importanti per grosse fette di popolo. Che cosa muove il nostro spirito piu' di una canzone come 'Il cielo in una stanza'. O porta lacrime agli occhi piu' di un film come 'La ciociara'? Ma non sempre il mondo gira come dovrebbe. Oggi sia Oscar che Sanremo hanno deciso di non accettare persone (o personaggi) che non sono di sinistra. Davvero? Davvero. Ci sono conferme ufficiali (o quasi). E' la prima volta ma nessuno puo' dire se sara' anche l'ultima. E noi, come milioni di altre persone, non riusciamo a capire perche'. Ma e' proprio importante capire certe cose quasi assurde?

Benny Manocchia