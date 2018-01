Le diete più in voga del 2018: quali saranno le più seguite?

LE DIETE PIU' UN VOGA DEL 2018: QUALI SARANNO LE PIU' GIUSTE? Dopo le feste di Natale tutti desideriamo metterci a dieta e perdere i chili in eccesso accumulati durante il periodo natalizio. I buoni propositi sono tantissimi e perdere peso, stare a dieta e fare esercizio fisico, capeggiano in tutte le liste. Quali saranno però le diete più in voga del momento? Come potremmo dimagrire in modo efficace nel 2018? Semplice seguendo alcune delle diete più in voga dell'anno nuovo! Dimenticate le diete dell'anno scorso, come la vegana, quella proteica o la dieta Keto, perché quest'anno saranno altri i reggimi alimentari di tendenza per il 2018.

LA DIETA ZEST FOR LIFE. Secondo il nutrizionista di Quest Nutra, Alix Woods, tra i trend del nuovo anno ci sarà la dieta chiamata Zest for Life! Questa è una dieta semplice da seguire, perché non prevede il calcolo delle calorie, oppure, non c'è un regime dietetico specifico, con alimenti precisi da consumare ogni giorno. Questa dieta prevede l'introduzione nella propria alimentazione semplicemente di alimenti a basso indici glicemico. Gli alimenti a basso indice glicemico, riescono a bilanciare i livelli di zuccheri nel sangue, prevengono il diabete e sono tendenzialmente meno calorici, oltre che meno ricchi di carboidrati. Per un approfondimento sugli alimenti a basso indice glicemico, puoi leggere le guide di Al meglio.

DIETA DEL FAST FOOD. Questa è una dieta, molto probabilmente non adatta allo stile di vita italiano, dato non frequentiamo in modo assiduo i fast food come invece succede negli Stati Uniti. Nonostante ciò, secondo Alix, questa dieta sarà molto seguita principalmente negli USA, però anche chi vive in una grande città e spesso esce a pranzo potrebbe voler prendere spunto da questo semplice regime alimentare. La dieta del Fast Food, prevede che si beva sempre dell'acqua naturale o frizzante, al posto delle bevande zuccherato. Non optare mai per gli alimenti fritti, ma solo per cibi grigliati. I panini, invece dovrebbero essere sempre a base di carne affettata, tonno, uova e pollo. Le salse invece sono vietate.

LA DIETA PER UNA PANCIA PIATTA. In molti hanno il desiderio di ridurre il giro vita ed eliminare la pancia, ma come fare? Semplice! Per il 2018, bisognerebbe seguire la così detta dieta della pancia piatta. Questa prevede inizialmente che si beva molta acqua, almeno due litri al giorno, e poi si dovrebbero consumare al massimo 1200 calorie giornaliere. Le calorie giornaliere dovrebbero essere assunte solo in piccoli pasti, almeno sei e almeno inizialmente non bisogna assumere i grassi ma solo alimenti poco calorici e sani, come il pesce, le verdure, la frutta e i cereali. Invece, dopo un mese di dieta e disintossicazione è possibile introdurre anche alimenti che contengono grassi monoinsaturi come gli oli sani, le noci, le mandorle e i semi di zucca.

LA DIETA DEL CREATORE: UN REGIME ALIMENTARE BIBLICO. Secondo Alix Woods, questa dieta potrebbe assicurare a chi la segue una perdita di peso efficace. Secondo la dieta del creatore è necessario assumere sempre alimenti non raffinati, poco elaborati e cibi integrali. Inoltre, bisogna evitare di mangiare in modo emotivo, o per lo stress e il nervoso. Quindi, bisognerebbe mangiare solo nel momento in cui si ha fame realmente!

LA DIETA ORINISH. Infine, l'ultimo regime alimentare che sarà in voga nel 2018 è la dieta Ornish. Questa prevede un piano dietetico con un basso apporto di grassi saturi e insaturi. Durante questa dieta i grassi non dovrebbero mai superare il 10% delle calorie giornaliere. Al fine di seguire al meglio questa dieta bisognerebbe eliminare tutti i prodotti di origine animale, tranne lo yogurt e il latte scremato. Secondo Alix Woods, questa è una delle diete meno sane proposte per il 2018, dato che eliminare così tanti alimenti e ridurre il livello dei grassi in modo eccessivo non permette al corpo di funzionare in modo ottimale.

Redazione Independent