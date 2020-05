In arrivo un elicottero con un carico da 70 milioni pronto a gettare soldi sull' Abruzzo

"HELICOPTER MONEY" DA 70 MILIONI DI EURO SULL'ABRUZZO La Regione Abruzzo ha stanziato 39.366.371,00 euro nelle “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Si tratta di fondi aggiuntivi a quelli stabiliti dal Governo Conte per famiglie, imprese, lavoratori autonomi, associazioni e studenti. Parliamo, in questo caso, di altri trenta milioni di euro per il nostro territorio. “Stiamo facendo la nostra parte, celermente, prima di altri e non siamo secondi a nessuno. Questa legge e questi numeri lo dimostrano. Abbiamo stanziato un corpus di interventi molto amplio con misure urgenti in favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria”, ha spiegato ieri in conferenza stampa Marco Marsilio.

Redazione Independent