Il fascinoso mondo del Medioevo rivivrà a Spoltore

L’atmosfera del Medioevo sta per riprendere vita a Spoltore. Non è una rievocazione ma una storia vera, da provare, vivere e ricordare. L’11 settembre Spoltore ti aspetta tra il tintinnio delle armi e lo scintillio delle armature, tra danze e battaglie. La cittadina ti accoglierà di giorno con bandiere al vento e di notte in un magico teatro a cielo aperto, tra le risa dei giullari e allegre musiche, tra suggestive atmosfere e antiche sensazioni. Medioevo a Spoltore è tutto questo e molto di più; Medioevo a Spoltore sei tu, che diventi parte della festa.

La sera nello splendido scenario di Largo San Giovanni cena medievale ” Desinar co’ lo Conte”. La manifestazione si terrà nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Per prenotare è obbligatorio chiamare o scrivere su WhatsApp al numero 3356117110.

Costantino Spina