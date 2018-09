Il Pescara vince ancora, Crotone battuto per 2-1, e vola al secondo posto

IL DELFINO PESCARA VINCE ANCORA: CROTONE KO ALL'ADRIATICO PER 2.1. Il Pescara batte il Crotone per 2-1 grazie ad una doppietta del “pitone” Leonardo Mancuso allo stadio Adriatico ( terza vittoria consecutiva in casa). Per i calabresi in gol l'ex Benali con un gol strepitoso da metà campo. Adesso i biancazzurri di Pillon sono secondi in classifica a quota 11 punti in classifica di Serie B dietro al Verona (13). Amareggiatissimo l'allenatore Stroppa che ai giornalisti ha dichiarato: "Non meritavamo di perdere, abbiamo fatto la partita". Immediata la replica del numero uno del club Daniele Sebastiani: "Vittoria strameritata". Nel prossimo turno i biancazzurri saranno di scena a Padova, lunedì 10 ottobre. Parlare adesso è presto ma il messaggio è chiaro: questa squadra è partita benissimo!

TABELLINO:PESCARA CROTONE 2-1 (primo tempo 1-0)

Reti: 19’ Mancuso (assist di Memushaj), 49’ Benali, 54’ Mancuso (Brugman)