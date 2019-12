Housing Sociale, convegno sulla rinascita urbana e cultura dell'abitare

INIZIATIVE DI SOCIAL HOUSING IN ABRUZZO PER LA RINASCITA URBANA E UNA NUOVA CULTURA DELL’ABITARE. Si tratta di una sinergia tra soggetti pubblici e privati dove l’Abitare Sociale rappresenta una concreta STRATEGIA DI SVILUPPO.

La riqualificazione e l’incremento dell’edilizia residenziale sociale è l’obiettivo di una serie di progetti che sviluppano azioni in grado di sostenere persone che non trovano una risposta abitativa adeguata alle proprie esigenze, nonché di favorire azioni di Rigenerazione Urbana.

L’iniziativa è proposta, in Abruzzo, quale progetto pilota, nell’ambito dell’Accordo Quadro di Partenariato tra Legacoop Abitanti e AGCI Ambiente e Sviluppo Urbano.

Le sinergie proposte intendono intercettare le esigenze delle comunità più deboli, mettendo in atto azioni e programmi di carattere organizzativo e finanziario per definire un nuovo paradigma dell’abitare sociale, condiviso ed inclusivo.

Saranno programmati investimenti di lungo periodo pensati per sostenere coloro che non trovano una risposta adeguata al proprio bisogno abitativo. Si tratta di alloggi e servizi resi disponibili in affitto, ad un prezzo calmierato.

Venerdì 6 dicembre 2019 alle ore 9:30 presso la sala Francesco Paolo Tosti dell’Aurum Pescara si terrà un Convegno per illustrare l’iniziativa proposta da Legacoop Abitanti e AGCI Ambiente e Sviluppo Urbano.

Saranno presenti:

Carlo Masci - Sindaco di Pescara

Luca Mazzali - Presidente Legacoop Abruzzo

Francesco Labbrozzi - Presidente AGCI Abruzzo

Giovanni Schiavone - Presidente AGCI Nazionale

Antonio Lucidi – Presidente Settore Ambiente e Sviluppo Urbano AGCI

Raffaele Di Pancrazio - Presidente Consorzio Abitare Abruzzo

Domenico Chiola – Progettista Sage Habitat Soc. Coop.

Armando Rampini – Responsabile Politiche della casa Regione Abruzzo

Augusto Liani – Referente No Profit ed Enti Religiosi UniCredit Regione Centro

Nicola Mattoscio – Segretario Generale Fondazione Pescara – Abruzzo

Matteo Mazzotti – Responsabile Gestione Investimenti FIA e FIA2

Mario Pupillo – Sindaco di Lanciano

Antonio Luciani – Sindaco di Francavilla al Mare

Umberto di Primio - Sindaco di Chieti

Gianguido D’Alberto – Sindaco di Teramo

Isabella Del Trecco – Assessore Urbanistica del Comune di Pescara

Giovanni Legnini – Onorevole

Guido Quintino Liris – Assessore Regione Abruzzo

Rossana Zaccaria – Presidente Nazionale Legacoop Abitanti

I progetti di Abitare Sociale proposti sono caratterizzati da attività collaborative ed inclusive e sviluppati per soddisfare le molteplici esigenze dell’Housing sociale nelle loro diverse declinazioni(Senior Housing, Student Housing e CoHousing). Le attività proposte saranno sostenute da un’analisi di fattibilità economica e sociale indirizzata verso le strategie del Social Impact Investing. Una politica innovativa che coinvolge diversi attori pubblici e privati consentendo di realizzare iniziative a forte impatto sociale. Il Focus “Pescara Ovest: da periferia a Città” rappresenta l’avvio di un progetto più complesso ed articolato che intende coinvolgere territori e città individuate nella Macroregione Adriatica.

