FARANNO SALTARE I TUNNEL DOVE LAVORAVANO PER I MISSILI ATOMICI. Giornalisti americani, sud coreani, cinesi, russi e inglesi saranno invitati ad osservare la cerimonia che dara' l'avvio al processo di smantellamento dell'area usata per i lavori di costruzione dei missili nord coreani. Stando alle condizioni meteorologiche, l'evento avra' luogo tra il 23 e il 25 di maggio. L'annuncio e' stato dato dalla Korean Central News Agency. Tutti i tunnels dei terreni di prova saranno demoliti con esplosivi, insieme con le strutture riservate alle osservazioni ed alle ricerche. Il presidente Donald Trump ha elogiato la decisione di Kim Jong assicurando che gli Stati Uniti aiuteranno economicamente la Corea del Nord. Finora tutto sembra andare avanti come aveva previsto il ministro degli Esteri USA Mike Pompeo, l'abruzzese che sta facendo parlare il mondo intero per l'eccezionale lavoro svolto con Kim. Cominciano a ricredersi chi non crede nella possibilita' di un incontro Trump=Kim che conduca a una nuova, stabile situazione in Asia.

Benny Manocchia