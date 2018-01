Abruzzesi all'estero: ecco come votare per corrispondenza alle prossime elezioni politiche

ABBRUZZESI ALL'ESTERO: ECCO COME VOTARE PER CORRISPONDENZA ALLE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE. Come ormai noto è stato fissato per il prossimo 4 marzo 2018 l'appuntamento elettorale per il rinnovo delle cariche parlamentari in Italia. Per questa occasione anche chi è temporaneamente fuori dal territorio nazionale avrà il diritto di votare sia per i candidati alla Camera dei Deputati sia per i candidati ai seggi del Senato. Gli elettori e i rispettivi familiari con loro conviventi, che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano all’estero per un periodo di almeno tre mesi entro il quale ricade la data di svolgimento delle elezioni, nel caso in cui volessero esprimere il loro voto, dovranno far pervenire presso Comune nel quale risultano iscritti alle liste elettorali, entro la data del 31 gennaio 2018, una specifica richiesta. L"Opzione per l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione estero" deve essere redatta come da fac-simile che di seguito alleghiamo in formato pdf, e deve essere obbligatoriamente corredata di documento d'identità del richiedente, ovviamente in corso di validità. Sono determinati le specifiche richieste nel detto modello quali, l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza. Entro lo stesso termine di fine gennaio è possibile la revoca di eventuali opzione precedentemente inoltrate.

