3 oggetti che ti aiuteranno a vivere una vita salutare

Per migliorare salute fisica e umore non servono grandi azioni ma tante piccole buone abitudini e un pizzico di fantasia. Ci vengono in soccorso anche l’innovazione tecnologica e le molteplici promozioni grazie alle quali si possono fare acquisti intelligenti e furbi; utilizzando un codice sconto GeekMall ad esempio, rivoluzionare gli ambienti della casa o dell’ufficio e sfruttare le numerose funzionalità di elettrodomestici e dispositivi non è mai stato così facile; prendersi cura di sé in un modo tutto nuovo e Smart è il nuovo trend!

Il Covid-19 e le conseguenti restrizioni hanno causato un cambiamento epocale nella vita di ognuno, su moltissimi fronti. Ma gli eventi dell’ultimo anno portano con sé anche molte opportunità: consapevolezze nuove, una ritrovata voglia di rallentare i ritmi frenetici, forse diventati davvero insostenibili, e la possibilità di dedicarsi momenti esclusivi di coccole e relax.

I trucchi per condurre una vita sana e migliorare l’umore? Approfittare delle novità Hi-Tech e non far mancare in casa questi 3 oggetti. E poi, spazio alla creatività!

1 - Alimentazione

L'alimentazione riveste un ruolo fondamentale per il benessere, del corpo ma anche dell’anima; e la Natura sa regalarci colori, profumi e sapori proprio per rimanere in forma e anche più sereni e propositivi. Impossibile dunque fare a meno di uno dei nuovissimi frullatori che si trovano in commercio; in pochi secondi si possono creare smoothie salutari a base di verdure e di frutti e integrare nel modo più semplice che c’è tutte le vitamine e le sostanze utili al benessere dell’organismo. Niente vieta poi di costruire ad hoc un piano dietetico da seguire settimanalmente o mensilmente e curiosare tra le miriadi di ricette che si possono elaborare con questo tipo di piccoli elettrodomestici. E non in ultimo, far piacere i vegetali anche ai bambini e ai ragazzi che, soprattutto negli ultimi anni, sono ammaliati da cibi spazzatura e necessitano di un’attenzione e un’educazione maggiore all’alimentazione sana.

2 - Aria Pura

Respirare aria pura di montagna non è purtroppo possibile a tutti, ma anche in questo caso la tecnologia offre tante soluzioni. Per chi vive in città ma anche per chi soffre di allergie si trovano purificatori d’aria capaci di rendere ogni stanza della casa più sana. Questi dispositivi eliminano allergeni, umidità e cattivi odori e vengono realizzati seguendo design discreti che si adattano a tutti i tipi di arredamento e stile; durante il funzionamento emettono poca rumorosità e riescono a depurare in una sola ora stanze fino a 40 metri quadrati; infine, grazie alle App, è possibile gestirli da remoto, così da purificare le stanze di tutta la casa mentre si è a lavoro e godersi un’atmosfera sana e rilassante al ritorno.

3 - Tapis-Roulant, Bicicletta Fitness & Co.

Se le palestre non sono aperte al pubblico o al contrario l’eccessivo affollamento crea disagio, o magari gli orari di lavoro non consentono di frequentare con regolarità un centro sportivo, è arrivato il momento di (ri)scoprire degli attrezzi che negli ultimi tempi erano stati un po’ sottovalutati: i tapis-roulant, le cyclette o le postazioni per l’home fitness!

Al bando i vecchi modelli ingombranti e impossibili da sistemare in una qualunque stanza della casa, ad oggi se ne trovano di leggerissimi, pieghevoli e dal design così piacevole che non sarà più un problema lasciarli in bella vista in salotto o in camera, sempre pronti a soddisfare le esigenze di allenamento. Le funzioni sono davvero tante e si può allenare ogni parte del corpo, nella comodità dei propri spazi, seguendo i ritmi personali e ottenendo i medesimi risultati conseguiti con un abbonamento in palestra. E i prezzi sono accessibili praticamente a chiunque.

Non ci sono scuse, dunque, per cominciare o continuare a praticare della sana attività fisica, magari ascoltando la musica preferita! Ed ecco che con pochi accorgimenti e qualche elettrodomestico “furbo”, la salute e il benessere sono a portata di tutti.