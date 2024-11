Web Tax. Anes: “Tassa totalmente incoerente”

Contro l'ipotesi di estensione della Web Tax così come prevista nella nuova legge di bilancio, ANES ha urgentemente richiesto un incontro al Sottosegretario per l'Editoria della Presidenza del Consiglio, anticipando una approfondita nota che mette in evidenza la totale incoerenza dell'ipotesi di estensione della misura sia con la ratio originaria della misura stessa, sia con gli interventi introdotti dal Dipartimento Editoria a tutela e sostegno di un comparto già in grave difficoltà.



L'incontro con il Sottosegretario Sen. Barachini si è tenuto ieri pomeriggio a Roma.



”Il confronto è risultato particolarmente positivo e ha riscontrato la piena condivisione da parte del Sottosegretario delle ragioni e delle puntuali richieste avanzate dall'Associazione. Auspichiamo ora in un intervento emendativo della legge di bilancio”, scrivono quelli di Anes.