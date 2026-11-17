Il Tribunale di Lanciano ha riconosciuto la responsabilità civile della Repubblica Federale di Germania per l’eccidio avvenuto a Villa Santa Maria, in provincia di Chieti, il 16 novembre 1943. La giudice Cristina Di Stefano ha qualificato la strage come crimine di guerra e contro l’umanità, stabilendo un risarcimento complessivo di circa 1 milione e 200mila euro a favore degli eredi delle vittime.

A perdere la vita furono Nunzia Sabatino, il figlio Tonino Marchetti, di appena 15 mesi, e i due cugini Angelo e Giustino Diodato, rispettivamente di 15 e 11 anni. Secondo la ricostruzione dei fatti, i quattro civili furono uccisi da una bomba lanciata dai soldati tedeschi contro la palazzina in cui abitavano, nel corso di un tentativo di rapina a una gioielleria.

L’azione civile è stata promossa da Luca Margiotta, nipote di Nunzia Sabatino, insieme ad altri familiari, per un totale di otto eredi, assistiti dall’avvocato Guido Campopiano di Termoli. I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della responsabilità dello Stato tedesco per i crimini commessi dal Terzo Reich durante l’occupazione nazista.

La sentenza rappresenta, dopo 83 anni, il primo riconoscimento giudiziario civile di una vicenda rimasta per decenni senza una pronuncia sulla responsabilità. Per i familiari delle quattro vittime, la decisione restituisce verità, dignità e una forma di giustizia a una strage a lungo dimenticata.

“Ci sono vicende giudiziarie che vanno oltre il singolo caso e diventano testimonianza di memoria, dignità e giustizia”, ha affermato l’avvocato Campopiano. “A distanza di 83 anni da quei tragici fatti, il Tribunale, nel riconoscere la responsabilità della Germania per i crimini commessi dal Terzo Reich, ha ridato dignità alla memoria di quelle persone”.

La decisione si inserisce nel più ampio quadro dei procedimenti per il risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità. Il riconoscimento della responsabilità civile della Germania si accompagna al meccanismo del Fondo ristori, istituito per corrispondere le somme ai familiari delle vittime del Terzo Reich nel periodo 1939-1945.

La sentenza di Lanciano richiama inoltre l’orientamento della Corte costituzionale, secondo cui il principio di immunità dello Stato straniero non può impedire al giudice italiano di accertare la responsabilità civile per crimini di guerra e contro l’umanità. Il diritto al risarcimento, secondo la ricostruzione riportata dalla stampa, non è considerato estinto per il decorso del tempo.

Oltre al valore economico del risarcimento, la sentenza assume un significato simbolico e storico per la comunità di Villa Santa Maria e per le famiglie coinvolte. Dopo oltre ottant’anni, il Tribunale ha riconosciuto formalmente la gravità dei fatti e la responsabilità dello Stato tedesco, restituendo una qualificazione giuridica all’eccidio e una forma di riconoscimento alle vittime e ai loro discendenti.

La decisione potrebbe inoltre avere rilievi per altri procedimenti collegati alle stragi naziste avvenute in Abruzzo e nel basso Molise durante la ritirata tedesca del 1943, rafforzando la possibilità di ulteriori riconoscimenti civili per i familiari delle vittime.