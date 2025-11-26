Frase del giorno

26 Nov, 2025
Vendute a Pescara 796 abitazioni in sei mesi

L'analisi del centro studi Tecnocasa sul mercato immobiliare abruzzese. Nell'articolo il dettagli per capoluoghi e provincia

Il primo semestre del 2025 vede a livello nazionale una crescita dei volumi del 9,5%, rispetto allo stesso periodo del 2024, secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate analizzati dall'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa. Si sono registrate 373.395 transazioni residenziali.

 

Il mercato conferma il suo momento positivo. Il ribasso dei tassi e l’aumento dei canoni di locazione stimolano le compravendite.

 

Le città capoluogo hanno registrato un aumento degli scambi del 9,2%, quelle non capoluogo del 9,6%.

Tra le grandi città svetta Verona con un aumento delle transazioni del 13,8%, segue Torino con +11,7%. Milano chiude con +6,8%, la capitale con +7,0%. L’unica città con un leggero calo è Firenze (-0,9%).

 

 

Compravendite Immobiliari residenziali secondo trimestre 2025

 

I semestre 2025

I semestre 2024

 

Bari

2135

1997

+6,9%

Bologna

2952

2745

+7,5%

Firenze

2340

2362

-0,9%

Genova

4621

4233

+9,2%

Milano

11.996

11.229

+6,8%

Napoli

4.129

4.022

+2,7%

Palermo

3.539

3.234

+9,4%

Roma

18.368

17.158

+7,0%

Torino

7.909

7.079

+11,7%

Verona

1.791

1.574

+13,8%

Italia

373.395

341.096

+9,5%

Elaborazione Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate

 

Di seguito, invece, una panoramica di ciò che è accaduto nel mercato immobiliare abruzzese:  

COMPRAVENDITE ABRUZZO I SEMESTRE 2025      
       
CAPOLUOGO NUMERO COMPRAVENDITE I semestre 2024 NUMERO COMPRAVENDITE I semstre 2025 VARIAZIONE percentuale
L'AQUILA città 366 426 16,2%
L'AQUILA provincia 1495 1762 17,9%
CHIETI città 255 365 43,5%
CHIETI provincia 1748 1763 0,9%
PESCARA città 755 796 5,3%
PESCARA provincia 941 1005 6,8%
TERAMO città 203 239 17,4%
TERAMO provincia 1661 1845 11,1%
Elaborazione Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate  
Tags: Case vendute compravendita mercato immobiliare abruzzo laquila Pescara chieti provincia 2025 abitazione

