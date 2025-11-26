“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Vendute a Pescara 796 abitazioni in sei mesi
L'analisi del centro studi Tecnocasa sul mercato immobiliare abruzzese. Nell'articolo il dettagli per capoluoghi e provincia
Il primo semestre del 2025 vede a livello nazionale una crescita dei volumi del 9,5%, rispetto allo stesso periodo del 2024, secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate analizzati dall'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa. Si sono registrate 373.395 transazioni residenziali.
Il mercato conferma il suo momento positivo. Il ribasso dei tassi e l’aumento dei canoni di locazione stimolano le compravendite.
Le città capoluogo hanno registrato un aumento degli scambi del 9,2%, quelle non capoluogo del 9,6%.
Tra le grandi città svetta Verona con un aumento delle transazioni del 13,8%, segue Torino con +11,7%. Milano chiude con +6,8%, la capitale con +7,0%. L’unica città con un leggero calo è Firenze (-0,9%).
|
Compravendite Immobiliari residenziali secondo trimestre 2025
|
|
I semestre 2025
|
I semestre 2024
|
|
Bari
|
2135
|
1997
|
+6,9%
|
Bologna
|
2952
|
2745
|
+7,5%
|
Firenze
|
2340
|
2362
|
-0,9%
|
Genova
|
4621
|
4233
|
+9,2%
|
Milano
|
11.996
|
11.229
|
+6,8%
|
Napoli
|
4.129
|
4.022
|
+2,7%
|
Palermo
|
3.539
|
3.234
|
+9,4%
|
Roma
|
18.368
|
17.158
|
+7,0%
|
Torino
|
7.909
|
7.079
|
+11,7%
|
Verona
|
1.791
|
1.574
|
+13,8%
|
Italia
|
373.395
|
341.096
|
+9,5%
|
Elaborazione Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate
Di seguito, invece, una panoramica di ciò che è accaduto nel mercato immobiliare abruzzese:
|COMPRAVENDITE ABRUZZO I SEMESTRE 2025
|CAPOLUOGO
|NUMERO COMPRAVENDITE I semestre 2024
|NUMERO COMPRAVENDITE I semstre 2025
|VARIAZIONE percentuale
|L'AQUILA città
|366
|426
|16,2%
|L'AQUILA provincia
|1495
|1762
|17,9%
|CHIETI città
|255
|365
|43,5%
|CHIETI provincia
|1748
|1763
|0,9%
|PESCARA città
|755
|796
|5,3%
|PESCARA provincia
|941
|1005
|6,8%
|TERAMO città
|203
|239
|17,4%
|TERAMO provincia
|1661
|1845
|11,1%
|Elaborazione Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa su dati Agenzia delle Entrate